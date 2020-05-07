Скончавшаяся от коронавируса в Беларуси студентка из Туркменистана страдала сахарным диабетом - СМИ

CentralAsia (TM) - Самая молодая жертва коронавируса в Беларуси - студентка Гомельского медицинского колледжа. Девушке был всего 21 год. Бахар приехала из Туркменистана, и училась в Беларуси как иностранная студентка.

Как сообщает издание «КП», девушка по имени Бахар из Туркменистана жила в общежитии и в колледж не ходила уже с конца марта, поскольку плохо себя чувствовала из-за сахарного диабета:

"Ездила по больницам для обследования, может, там и подхватила. Потом обнаружился этот коронавирус - нам это точно сказали. Из-за ухудшения состояния ее положили в реанимацию. Там она и умерла", - сказали студенты.

По словам студентов, девушки, которые жили в комнате с Бахар, находятся на самоизоляции. У них взяли мазки, но пока результатов нет.

"Пока ни у одной из этих девочек нет никакой симптоматики коронавируса. Колледж на карантин не закрывали, занятия проходят как и прежде. Общагу тоже не закрывали - наверное, ждут распоряжения сверху. Учитывая, что Бахар давно не появлялась здесь, вряд ли закроют", - сообщают они.

Студентов просили сдать деньги на помощь семье умершей девушки.