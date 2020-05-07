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  7 мая 2020
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В Исландии заявили о победе над коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса, 97% инфицированных в стране уже выздоровели, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство страны.

Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению болезнь унесла жизни десяти человек, говорится в заявлении.

4 мая власти Исландии приступили к отмене ограничительных мер, введенных 16 марта.
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