В Туркменистан доставлено 30 вагонов-цистерн растительного масла из России

CentralAsia (TM) - На прошлой неделе на Ахалский маслозавод прибыли 30 вагонов-цистерн из России, передают «Хроники Туркменистана».

Сотрудник Транспортно-логистического центра железнодорожных сообщений Туркменистана сообщил, что в 70-тонных цистернах находится растительное масло «Олейна». Его фасовка в литровые бутылки будет производиться на заводе, однако неизвестно, под какой маркой оно поступит на рынки.

Сейчас ни в госмагазинах, ни у частных торговцев нет растительного масла «Ахал» или «Олейна». В целом растительного масла по приемлемым для населения ценам в Ашхабаде нет. Можно найти лишь оливковое, - отмечает издание.

В начале апреля Ахалский маслозавод возобновил работу после полуторамесячного простоя, и в продаже вновь появилось популярное среди местного населения хлопковое масло «Ахал».