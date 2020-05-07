К августу в США прогнозируют 135 тысяч смертей от коронавируса

CentralAsia (CA) - Согласно тревожному внутреннему прогнозу, составленному для правительства США, к августу от коронавируса в стране могут умереть 135 тыс. человек, передает немецкое издание Handelsblatt. Перевод статьи сделала ИноПресса.



Сейчас многие штаты ослабляют ограничительные меры быстрее, чем предусматривают это инструкции Белого дома. Так, в Джорджии и Техасе теперь могут снова открываться кинотеатры, рестораны, магазины и парикмахерские. Оба штата не выполняют рекомендацию Белого дома, согласно которой до принятия первых шагов по ослаблению мер количество случаев заражения должно снижаться на протяжении 14 дней, пишет автор Кристиан Рикенс.

Вероятные последствия такого послабления показывают внутренние прогнозы, составленные для правительства США. В документе, о котором сообщили несколько американских СМИ, прогнозируется сильный рост числа заражений и смертей с середины мая. Стоит ожидать, что 1 июня число умерших от коронавируса может составить в США более 3 тыс. человек в день, а количество новых заражений увеличится до 200 тыс. случаев в день.

Согласно тому же документу, в конце апреля в США фиксировалось около 30 тыс. заражений и около 1750 смертей в день, передает издание.

Как минимум Энтони Фаучи, медик и член рабочей группы Белого дома по коронавирусу, не удивлен спрогнозированным ростом числа случаев заболевания. В интервью новостному каналу CNN он сказал: «Причина, по которой я не удивлен — это феноменальная способность этого вируса передаваться от человека к человеку». По его словам, похожей контагиозностью обладает только вирус кори.

Также и в часто используемой Белым домом прогностической модели Вашингтонского университета прогнозируемое число умерших от коронавируса было резко увеличено в качестве реакции на преждевременное ослабление ограничений, говорится в статье.

Как пишет автор, еще 17 апреля университет предполагал, что к 1 августа от коронавируса умрет около 60 тыс. человек, но это число США перешагнули уже сейчас - в стране умерло более 73 тыс. человек. Согласно новому прогнозу, к 1 августа от заражения коронавирусом скончаются почти 135 тыс. американцев.

Во многих штатах демонстранты требуют быстрого открытия экономики. Но, как показывает опрос, проведенный Мэрилендским университетом по заказу издания The Washington Post, эти демонстранты представляют лишь меньшинство.

Лишь 18% американских граждан выступают за открытие кинотеатров в их штатах. 26% поддерживают открытие ресторанов, 30% - открытие парикмахерских и магазинов. Согласно опросу, больше людей, а именно 41%, поддерживают открытие площадок для гольфа, пишет Handelsblatt.