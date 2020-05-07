В Казахстане сошел сель, подтоплены жилые дома и строения. Фото

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CentralAsia (KZ) - В Туркестанской области в Казахстане сошел сель, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Толебийского района региона.

«6 мая в 15:00 часов из-за обильного количества осадков поднялся уровень воды в реке Ленгерка в городе Ленгер, район Толеби. В результате перелива воды подтоплены некоторые жилые дома и строения на улицах Кокжиек, Оркен, Сейфуллина, расположенные на берегу реки», - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства в устранении последствий селя задействованы 126 сотрудников ГУ «Казселезащита», 31 единица спецтехники, 14 мотопомп. Помощь оказывают и сотрудники ДЧС Сайрамского и Тюлькубасского районов.

В Узбекистане 1 мая после сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища. 2 мая в 04:30 на границе Мактааральского района произошел разлив из коллектора, в связи с чем последовало подтопление нескольких населенных пунктов в Казахстане.

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