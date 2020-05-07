Международный валютный фонд выделит Таджикистану $189,5 млн для поддержки экономики страны

CentralAsia (TJ) - Исполнительный совет Международного валютного фонда 6 мая утвердил предоставление Таджикистану $189,5 млн по механизму ускоренного кредитования, сообщает Департамент общественных коммуникаций Фонда.



Данные средства направляются на удовлетворение неотложных потребностей в финансировании платежного баланса и бюджетных нужд, связанных с пандемией COVID-19.



Пандемия наносит Таджикистану значительный гуманитарный и экономический ущерб. В целях сохранения макроэкономической стабильности официальные органы принимают меры для увеличения расходов на здравоохранение, усиления социальной защиты уязвимых групп и поддержки предприятий во время происходящего шока, говорится в сообщении.



В Фонде считают, что предоставление этой помощи поможет избежать серьезной дестабилизации экономики и жизни людей и сохранить бюджетные возможности для насущных расходов на здравоохранение и социальные нужды, связанных с COVID-19.



«Этот кризис, как ожидается, будет иметь значительные экономические и социальные последствия в Таджикистане. В настоящее время прогнозируется, что экономика сократится на 2% в этом году, а общий дефицит бюджета может вырасти до 7,7% ВВП», - отмечают аналитики МВФ.



После обсуждения на исполнительном совете заместитель директора распорядителя МВФ Тао Чжан заявил, что пандемия COVID-19 вызывает серьезные гуманитарные и экономические последствия для Таджикистана.



«Сбои в торговле и транспортных перевозках привели к резкому сокращению денежных переводов и государственных доходов и создали неотложную потребность в финансировании платежного баланса и бюджета», - сказал он.

Экономисты Фонда прогнозируют, что в этом году рост экономики Таджикистана замедлится, а общий дефицит бюджета может вырасти до 7,7% ВВП.

«Финансовая помощь МВФ в рамках РКФ обеспечит значительную часть финансирования, необходимого для осуществления антикризисных мер. Для устранения остающегося разрыва в финансировании насущное значение имеет предоставление дополнительного льготного и грантового финансирования со стороны международного сообщества», - заключают в Фонде.



Ранее министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода сообщил, что Фонд предоставляет республике долгосрочный льготный кредит по нулевой процентной ставке.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения