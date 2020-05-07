Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

CentralAsia (CA) - В преддверии 75-й годовщины Победы в ВОВ Министерство обороны США опубликовало викторину и презентацию о Второй мировой войне. Об этом сообщает РИА Новости.

США и их союзники традиционно отмечают победу над Германией восьмого мая. В этот день в стране проходят некоторые торжественные мероприятия, хотя этот день не является праздничным.



Победа США и союзников

Мультимедийная презентация озаглавлена как «День победы в Европе: время празднования, осмысления», и далее следует пояснение, что в этот день (V-E Day) вооруженные силы Германии без всяких условий сдались союзникам, включая США.



Затем следует фото барельефа «Встреча на Эльбе» на мемориале Второй мировой войны в Вашингтоне. На барельефе изображена встреча советских и американских солдат в апреле 1945 года.



«Война бушевала уже почти пять лет, когда 6 июня 1944 года войска США и союзников высадились на побережье французской Нормандии. Вторжение ознаменовало начало конца для Адольфа Гитлера и нацистской Германии. Меньше чем через год Германия капитулирует, и Гитлер будет мертв», - указывают в Пентагоне.

Затем идет слайд и текст, в котором говорится о том, что сначала капитуляцию немецких войск 7 мая во Франции подписал генерал-полковник Альфред Йодль. Однако 8 мая по настоянию советского премьера Иосифа Сталина была проведена еще одна церемония подписания капитуляции с участием немецкого фельдмаршала Вильгельма Кейтеля. Отмечается, что и Кейтель, и Йодль позднее были признаны трибуналом в Нюрнберге виновными в военных преступлениях и казнены.



О жертвах и виновных

Как говорится в презентации, капитуляция ознаменовала собой войну в Европе, в результате которой погибли десятки миллионов военнослужащих и гражданских.



«Конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу. Среди погибших было около 6 миллионов евреев, которые были убиты Германией. Около 250 тысяч американских военнослужащих также были убиты в ходе боевых действий на европейском театре военных действий», - говорится в презентации.

Война началась 1 сентября с вторжения немецких войск в Польшу, после чего Великобритания и Франция 3 сентября объявили войну Германии. Советские войска вошли на территорию этой страны 17 сентября, при этом СССР не находился в состоянии войны ни с одной из стран. Официально СССР вступил в войну лишь 22 июня 1941 года после нападения Германии. США вступили в войну 7 декабря 1941 года после нападения Японии.



Далее в презентации упоминается о праздновании победы в Европе в странах-союзницах, в том числе во Франции, которая приняла на себя большую часть всей тяжести боевых действий. Про СССР в этом месте сказано лишь, что 9 мая Советы отмечали свой собственный День Победы.



После этого авторы презентации напоминают, что после победы над Германией война с участием США и союзников продолжалась против Японии на Тихом океане.



Освобожденные союзными войсками регионы Западной Европы станут процветающими демократическими государствами, а освобожденные на востоке страны будут десятилетиями оккупированы советскими войсками, говорится далее.

Тэтчер, Труман и Курилы

Помимо презентации, на сайте Пентагона опубликована викторина «День победы в Европе. Как много вы знаете о нем и о Второй мировой войне?»



Первый вопрос не оставляет сомнений, что викторина рассчитана на молодую американскую аудиторию. На вопрос, кто в Лондоне объявил о победе над Германией, предлагаются четыре фамилии британских премьеров: Уинстон Черчилль, Клемент Эттли, Маргарет Тэтчер и Тони Блэр (последний родился в 1953 году и руководил правительством в 1997-2007 годах).



Второй вопрос о том, кто из президентов США праздновал свой день рождения 8 мая 1945 года. С учетом того, что речь идет об американском лидере, авторы викторины не стали предлагать на выбор президентов вроде Рональда Рейгана или Билла Клинтона (правильный ответ — Гарри Труман).



Следующий вопрос «Сколько военных США служили во Второй мировой войне?» (правильный ответ – 16 миллионов, включая два миллиона в Европе).



Население США в то время составляло 140 миллионов человек, поэтому 11% населения США воевало во Второй мировой войне, пишут авторы викторины.



Четвертый вопрос о том, что технически Вторая мировая война не закончена, потому что Россия и Япония не подписали мирный договор, чтобы прекратить спор по поводу островов. Варианты ответа: острова Гилберта, Соломоновы острова, Иодзима и Курильские. Для внимательных есть подсказка: первые три варианта иллюстрированы фотографиями американских солдат времен войны, четвертый – лишь картой со стрелками, где хорошо видно, что острова расположены между Россией и Японией.