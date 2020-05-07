Число зараженных коронавирусом в Казахстане перевалило за 4,5 тысяч человек

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:20 в Казахстане зарегистрированы 7 случаев коронавируса, из них Западно-Казахстанской области выявлены 3 случая, Шымкенте - 1, Жамбылской области - 1, Костанайской области - 1,Туркестанской области - 1.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Казахстане, число случаев коронавируса в стране достигло 4509.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1420;



- Нур-Султан – 853;



- Атырауская область – 240;



- Шымкент – 223;



- Кызылординская область – 223;



- Западно-Казахстанская область – 213;



- Алматинская область – 178;



- Карагандинская область – 175;



- Актюбинская область – 172;



- Жамбылская область – 164;



- Туркестанская область – 163;



- Павлодарская область – 152;



- Мангистауская область – 105;



- Акмолинская область – 101;



- Костанайская область – 59;



- Северо-Казахстанская область – 33;



- Восточно-Казахстанская область – 30.

Коронавирус в Казахстане

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