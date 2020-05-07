Число зараженных коронавирусом в Казахстане перевалило за 4,5 тысяч человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:20 в Казахстане зарегистрированы 7 случаев коронавируса, из них Западно-Казахстанской области выявлены 3 случая, Шымкенте - 1, Жамбылской области - 1, Костанайской области - 1,Туркестанской области - 1.
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Казахстане, число случаев коронавируса в стране достигло 4509.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1420;
- Нур-Султан – 853;
- Атырауская область – 240;
- Шымкент – 223;
- Кызылординская область – 223;
- Западно-Казахстанская область – 213;
- Алматинская область – 178;
- Карагандинская область – 175;
- Актюбинская область – 172;
- Жамбылская область – 164;
- Туркестанская область – 163;
- Павлодарская область – 152;
- Мангистауская область – 105;
- Акмолинская область – 101;
- Костанайская область – 59;
- Северо-Казахстанская область – 33;
- Восточно-Казахстанская область – 30.
- Нур-Султан – 853;
- Атырауская область – 240;
- Шымкент – 223;
- Кызылординская область – 223;
- Западно-Казахстанская область – 213;
- Алматинская область – 178;
- Карагандинская область – 175;
- Актюбинская область – 172;
- Жамбылская область – 164;
- Туркестанская область – 163;
- Павлодарская область – 152;
- Мангистауская область – 105;
- Акмолинская область – 101;
- Костанайская область – 59;
- Северо-Казахстанская область – 33;
- Восточно-Казахстанская область – 30.
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