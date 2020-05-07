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  7 мая 2020
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Число зараженных коронавирусом в Казахстане перевалило за 4,5 тысяч человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:20 в Казахстане зарегистрированы 7 случаев коронавируса, из них Западно-Казахстанской области выявлены 3 случая, Шымкенте - 1, Жамбылской области - 1, Костанайской области - 1,Туркестанской области - 1.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Казахстане, число случаев коронавируса в стране достигло 4509.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1420;

- Нур-Султан – 853;

- Атырауская область – 240;

- Шымкент – 223;

- Кызылординская область – 223;

- Западно-Казахстанская область – 213;

- Алматинская область – 178;

- Карагандинская область – 175;

- Актюбинская область – 172;

- Жамбылская область – 164;

- Туркестанская область – 163;

- Павлодарская область – 152;

- Мангистауская область – 105;

- Акмолинская область – 101;

- Костанайская область – 59;

- Северо-Казахстанская область – 33;

- Восточно-Казахстанская область – 30.
Коронавирус в Казахстане
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