В Узбекистане построят 50 многоэтажных домов для пострадавших от прорыва дамбы районах

CentralAsia (UZ) - В трех районах Узбекистана, пострадавших от прорыва на дамбе Сардобинского водохранилища, планируется построить 50 многоэтажных домов.

В новых квартирах поселят жителей, чьим домам при наводнении был нанесен серьезный ущерб. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

Как сообщили местным СМИ в пресс-службе администрации Сырдарьинской области, возведение 50 многоэтажных домов планируется в 2020-2021 годах в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах.

Администрация должна составить список жителей, чьим домам нанесен серьезный ущерб наводнением, и выделить им на безвозмездной основе квартиры в новых многоэтажных домах, которые построят за счет государственного бюджета и других источников финансирования.

Шавкат Мирзиёев также создал правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым.

По ее поручению Министерство финансов переведет в бюджет Сырдарьинской области 100 млрд сумов (более 9,8 млн долларов) для устранения последствий чрезвычайной ситуации, в том числе финансовой помощи пострадавшим и их семьям. При необходимости сумма может быть увеличена.

А Министерство водного хозяйства и строительства разработает план действий по восстановлению Сардобинского водохранилища, предотвращению утечки воды через плотину и реконструкции разрушенной части водохранилища.

Жители Туркестанской области Казахстана, которые также пострадали от наводнения, вызванного разрушением участка дамбы на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области Узбекистана, получат от государства по 100 тысяч тенге (около $240), сообщает сайт правительства республики.

1 мая на западе Узбекистана прорвало участок дамбы Сардобинского водохранилища. Несколько ближайших к дамбе деревень затопило водой, с места происшествия были эвакуированы около 70 тысяч человек, а потоки грязевой воды дошли до границы Казахстана.

В Туркестанской области Казахстана были эвакуированы более 30 тысяч жителей. Региональные власти возлагают вину за случившееся на Узбекистан: якобы власти соседней страны не предупредили о реальных масштабах случившегося.

Официальные причины прорыва дамбы пока не озвучены. Чиновники в Узбекистане ссылаются на аномально сильный ветер, который якобы и разрушил нижнюю часть дамбы.