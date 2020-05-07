Россия обогнала Германию и Францию по числу случаев коронавируса и сразу поднялась на 5-ое место

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России зарегистрирован 11 231 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

На 7 мая общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 177 160 человек, тем самым она по числу случаев обошла Германию и Францию и поднялась на 5-ое место (после США, Испании, Италии, и Великобритании).

Количество жертв коронавируса в России на сегодняшний день составляет 1625 человек, из них 88 пациентов умерли за последние сутки.