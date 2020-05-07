Таджикистан возобновил продажу электроэнергии в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Поставки таджикской электроэнергии в соседнюю страну осуществляются в малых объёмах и только посредством двух 220 киловольтных линий, сообщил «Азия-Плюс» источник в энергетическим блоке правительстве страны.

«В ближайшее время поставка электроэнергии в Узбекистан увеличится в разы, и будут задействованы 500 киловольтные линии», - отметил источник.

По его словам, пока страны не достигли окончательного договора о ценах таджикской электроэнергии, поставляемой в Узбекистан.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, Душанбе экспортирует электроэнергию в Ташкент только в период с апреля по октябрь, когда внутренние потребности Таджикистана полностью обеспечены.

В прошлом году Таджикистан экспортировал в Узбекистан 1,425 млрд. кВтч электроэнергии по цене 2 цента за киловатт на общую сумму $28,5 млн.

Таджикистан прекратил продавать электроэнергию в Узбекистан в декабре 2019 года для удовлетворения внутреннего спроса зимой.