Роспотребнадзор предлагает снимать карантин в России в три этапа
- Азия и мир, общество
- 14:14, 07 мая 2020
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CentralAsia (CA) - Роспотребнадзор разработал проект методических рекомендаций поэтапного снятия ограничений, введенных в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Предполагается, что ограничения будут снимать в три этапа:
- На первом этапе могут разрешить заниматься спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций;
- На втором этапе - разрешить прогулки на улице с семьей и работу образовательных учреждений, а также открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей.
- На третьем этапе - начнут работать парки и скверы.
Предлагается, что решения о поэтапном снятии ограничений смогут принимать главы регионов, а предложения о снятии должны высказывать главные санитарные врачи субъектов. Подчеркивается, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут вернуть.
Решения снимать ограничения следует принимать, учитывая такие показатели:
- темп прироста заболеваемости,
- свободный коечный фонд для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией,
- охват тестирований.
Показатели оцениваются ретроспективно за одну или две недели, это связано с инкубационным периодом болезни, говорится в сообщении.
На 7 мая в России зарегистрирован 11 231 случай заражения коронавирусом, общее количество зараженных в стране достигло 177 160 человек.