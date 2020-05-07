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  7 мая 2020
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Роспотребнадзор предлагает снимать карантин в России в три этапа

CentralAsia (CA) -  Роспотребнадзор разработал проект методических рекомендаций поэтапного снятия ограничений, введенных в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что ограничения будут снимать в три этапа:

  • На первом этапе могут разрешить заниматься спортом на открытом воздухе, прогулки с детьми, работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальных дистанций;
  • На втором этапе - разрешить прогулки на улице с семьей и работу образовательных учреждений, а также открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей.
  • На третьем этапе - начнут работать парки и скверы.
Предлагается, что решения о поэтапном снятии ограничений смогут принимать главы регионов, а предложения о снятии должны высказывать главные санитарные врачи субъектов. Подчеркивается, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут вернуть.

Решения снимать ограничения следует принимать, учитывая такие показатели:

  • темп прироста заболеваемости,
  • свободный коечный фонд для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией,
  • охват тестирований.

Показатели оцениваются ретроспективно за одну или две недели, это связано с инкубационным периодом болезни, говорится в сообщении.

На 7 мая в России зарегистрирован 11 231 случай заражения коронавирусом, общее количество зараженных в стране достигло 177 160 человек.

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