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  7 мая 2020
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В Узбекистане легковушка перевернулась в канал. Трое погибли на месте (фото)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане водитель легковушки не справился с управлением и съехал в канал. В результате ДТП трое человек погибли, - сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

В Сырдарьинской области 5 мая примерно в 23:30 часов 31-летний Р.М. будучи за рулём автомобиля марки «Matiz» с пассажирами по территории махали “Дустлик” Сайхунабадского района, потерял управление над авто и съехав с проезжей части, перевернулся в канал.

В результате, водитель автомобиля Р.М. и пассажиры 30-летний А.Д. и 22-летняя Р.М. скончались на месте происшествия.

По данному факту Следственной группой при ОВД Сайхунабадского района возбуждено уголовное дело.

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