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  7 мая 2020
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Испанцы сдают тесты на антитела перед возобновлением работы

CentralAsia (CA) -  В Испании тестирование на антитела становится частью корпоративной стратегии по возобновлению работы после карантина для многих компаний, пишет euronews.

Хайме Руис риэлтор, он сдал кровь на серологический анализ в надежде уже на следующей неделе выйти на работу.

«Большую часть времени мы проводим на улице, на деловых встречах, в общении со многими людьми. Я думаю, это из уважения к ним, мы должны дважды проверить, что всё в порядке, что не будет никаких проблем. Это такая гарантия безопасности клиента — сдать анализ», - говорит он.

Согласно правительственному плану, малые предприятия могут надеяться на возобновление работы после 10 мая. Более крупным предприятиям придётся отложить открытие на более поздний срок.

Власти страны рекомендовали воздержаться от массового тестирования на антитела. Тем не менее, анализы для сотрудников заказывают крупные корпорации.

А ещё они внедряют электронные программы эпидемического контроля. Предполагается, что это будет способствовать безопасности общения с коллегами и клиентами. Но возникает вопрос о неприкосновенности частной жизни.

6 мая парламент Испании вновь продлил режим чрезвычайного положения в стране до 24 мая. Последняя фаза смягчения карантинных мер, в соответствии с правительственным планом, начнётся после 10 июня.

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