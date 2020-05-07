В России пятый день подряд выявляются больше 10 тысяч случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) - Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сегодня сообщил о 11 231 случае заражения коронавирусной инфекцией.

Так, в России пятый день подряд выявляются больше 10 тысяч случаев коронавируса за сутки.

3 мая было зарегистрировано 10 633 случая, 4 мая, понедельник — 10 581, 5 мая, вторник — 10 102, 6 мая, среда — 10 559, и рекордное число 7 мая, четверг — 11 231 случай.

В мире по количеству зараженных Россия сегодня поднялась на 5-ое место (177 160 человек), обогнав Германию и Францию.