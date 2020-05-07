[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России пятый день подряд выявляются больше 10 тысяч случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) -  Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сегодня сообщил о 11 231 случае заражения коронавирусной инфекцией.

Так, в России пятый день подряд выявляются больше 10 тысяч случаев коронавируса за сутки.

3 мая было зарегистрировано 10 633 случая, 4 мая, понедельник — 10 581, 5 мая, вторник — 10 102, 6 мая, среда — 10 559, и рекордное число 7 мая, четверг — 11 231 случай.

В мире по количеству зараженных Россия сегодня поднялась на 5-ое место (177 160 человек), обогнав Германию и Францию.

Новости по теме:

print
  • В Колумбии карантин продлен до 25 мая
  • Монголия эвакуирует своих граждан из Индии, Турции и России
  • Монголия и Южная Корея будут сотрудничать в развитии бокса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com