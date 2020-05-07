Узбекистан улучшил свои показатели в рейтинге развития демократии - Freedom House

CentralAsia (UZ) - В этом году Узбекистан набрал 1,14 балла в годовом отчете международной правозащитной организации «Страны в переходном периоде 2020» Freedom House. В прошлом году этот показатель составил 1,11 балла. Отчет был опубликован на сайте организации 6 мая.

В отчете Freedom House страны оцениваются по 7 критериям. К ним относятся национальное демократическое управление, местное демократическое управление, избирательный процесс, независимые СМИ, гражданское общество, судебная система и ее независимость, а также коррупция.

Согласно исследованию, страны в рейтинге распределены по баллам в разрезе от 1 до 7.

В этом году Кыргызстан получил 1,96 балла, Казахстан 1,32 балла, Таджикистан 1,18 балла и Туркменистан 1 балл. Исходя из этого, Кыргызстан можно назвать самой демократичной страной в регионе, а Туркменистан - наименее демократичной.

Рейтинг отражает ситуацию в 29 странах. Из них 10 являются «демократическими», 10 - «гибридными» и 9 - «авторитарными». Согласно этой классификации, все страны Центральной Азии считаются авторитарными режимами.

Как отмечается в пресс-релизе к отчёту, показатель коррупции в Узбекистане улучшился из-за недавних усилий правительства по искоренению мелкого взяточничества среди чиновников.