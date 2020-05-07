В Китае не осталось ни одного региона с высоким показателем коронавируса

CentralAsia (CA) - Во всех регионах Китая уровень эпидемиологической опасности, связанной с распространением коронавируса стал низким. Регионов с высоким или средним уровнем угрозы в стране не осталось, сообщает РБК со ссылкой на Центральное телевидение КНР.



«С 00:00 7 мая риск эпидемиологической опасности был понижен в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян», - говорится в сообщении.

Днем ранее уровень угрозы понизили власти провинции Хэйлунцзян в городах Суйфэньхэ и Харбин.

«С учетом понижения уровня опасности в этих трех городах на территории всего Китая не осталось регионов с высоким и средним уровнем эпидемиологической опасности», - отмечается в материале.



В апреле власти Китая сообщили, что в стране выздоровели 93,2% заразившихся коронавирусом. Тогда на лечении в больницах оставались менее 1 тыс. человек.