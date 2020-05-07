В Узбекистане работающие с коронавирусом медики получили выплаты на более $5 млн

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане около 16 000 медицинских работников получили выплаты в общей сумме 55 миллиардов сумов (5,42 млн долларов США). Об этом сообщает Министерство финансов республики.

В сообщении отмечается, что данные средства выплачены в качестве ежедневных дополнительных выплат в размере 6% от месячной заработной платы, а также



Так, персоналу, контактирующему с зараженными коронавирусной инфекцией на объектах размещения больных и в лабораториях, во время карантина за каждые 14 дней работы выплачивают: врачебному персоналу, врачам-лаборантам – 25 млн сумов (2600 долларов США), медсестрам и лаборантам – 15 миллионов сумов (1500 долларов США), санитарным работникам – 10 миллионов сумов (более 1000 долларов США), иным работникам – 5 миллионов сумов (520 долларов США).



Как сообщалось ранее, Ш.Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания 26 марта заявил, что те медики, которые заразятся на работе и не смогут восстановить здоровье, получат компенсацию в размере 100 млн сум (10,4 тыс долларов США).

В Телеграм-канале Koronavirus Info размещено сообщение, что в случае неуплаты дополнительных выплат, установленных государством, медики могут обратиться по горячей линии Министерства финансов (712030050).

материальной поддержки, согласно постановлению президента Ш.Мирзиёева.