У российского миллиардера Леонида Федуна обнаружен коронавирус
- Азия и мир, новости компаний
- 16:17, 07 мая 2020
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CentralAsia (CA) - Российский предприниматель, миллиардер, владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте клуба.
У председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонида Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице, говорится в сообщении.
Леониду Федуну 64 года, он также является вице-президентом ПАО «Лукойл».