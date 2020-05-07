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  7 мая 2020
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У российского миллиардера Леонида Федуна обнаружен коронавирус

CentralAsia (CA) -  Российский предприниматель, миллиардер, владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте клуба.

У председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Леонида Федуна диагностирована коронавирусная инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице, говорится в сообщении.

Леониду Федуну 64 года, он также является вице-президентом ПАО «Лукойл».


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