Грузия с 1 июля откроет границы для туристов

CentralAsia (CA) - Грузия после пандемии коронавируса начнет принимать иностранных туристов с 1 июля, но для этого необходима тщательная работа правительства, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает РИА Новости.



«С 15 июня Грузия откроется для предоставления местных туристических сервисов, а с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов. Это мы сделаем как с обеспечением на сухопутных границах безопасного коридора с соседними странами, так и с обеспечением безопасного коридора с точки зрения двусторонних переговоров от туристически интересных для нас стран. Грузия будет одной из первых стран, которая откроет свои границы и инфраструктуру, чтобы принять иностранных гостей», - сказал Гахария.



По его словам, все соответствующие ведомства должны тщательно работать для того, чтобы успеть за месяц подготовиться к этому.



По последним данным, в Грузии зарегистрировано 615 случаев заражения коронавирусом, скончались — 9 человек.

