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  7 мая 2020
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Мирзиёев позвонил Путину и поздравил с 75‑й годовщиной Победы

CentralAsia (UZ) -  По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор главы РФ Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обменялись тёплыми поздравлениями в связи с 75‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметили, в частности, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.

При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса высказана высокая оценка той помощи в борьбе с распространением инфекции, которую Россия и Узбекистан оказывают друг другу. Подтверждено намерение продолжать тесное взаимодействие в этом направлении.

Затронуты некоторые другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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