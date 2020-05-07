Мирзиёев позвонил Путину и поздравил с 75‑й годовщиной Победы

CentralAsia (UZ) - По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор главы РФ Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обменялись тёплыми поздравлениями в связи с 75‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметили, в частности, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.

При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса высказана высокая оценка той помощи в борьбе с распространением инфекции, которую Россия и Узбекистан оказывают друг другу. Подтверждено намерение продолжать тесное взаимодействие в этом направлении.

Затронуты некоторые другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.