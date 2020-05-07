В Казахстане построят более 1000 домов пострадавшим от наводнения из-за прорывы дамбы в Узбекистане

CentralAsia (KZ) - Жителям Туркестанской области Казахстана, лишившимся жилья из-за подтопления после прорыва водохранилища в Узбекистане, построят более 1000 домов. Пострадавшим также будет выплачена материальная компенсация.

Более 1000 домов построят для жителей Туркестанской области Казахстана, пострадавших от подтопления после прорыва плотины на Сардобинском водохранилище в Сырдарьинской области. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане», — написал он в Twitter.

Госкомиссия решила выплатить каждому жителю сёл, оказавшихся затопленными, по 100 тысяч тенге (237 долларов), сообщается на сайте премьер-министра Казахстана.

Потери сельхозпроизводителям и хозяевам домашнего скота будут возмещены из правительственного резерва, фермерам предоставят отсрочку платежей по кредитам.

2 мая в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена ЧС техногенного характера. Населенные пункты затопило после прорыва дамбы на водохранилище в Узбекистане.

По данным на 5 мая, число затопленных домов в Мактааральском районе составило 845. По предварительным данным, подтоплено 7639 га посевных площадей. Точная сумма ущерба будет объявлена позже, сообщили в акимате области.

В Узбекистане пострадавшим от наводнения, планируется построить 50 многоэтажных домов. Квартиры в них будут выданы безвозмездно гражданам, чьим домам нанесен серьезный ущерб.

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