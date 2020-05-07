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  7 мая 2020
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В Узбекистане опровергли сообщения о возобновлении коллективных намазов в мечетях
Предыстория: «Молитесь в своих домах»: В Узбекистане объявлена фетва о проведении месяца Рамадан

CentralAsia (UZ) -  Управление мусульман Узбекистана заявило, что аудиозаписи, распространяемые в социальных сетях о том, что якобы с 6 мая начинаются коллективные таравих-намазы и пятничные молитвы в мечетях, являются «ложными и не соответствуют действительности».

"Чтобы всесторонне защитить здоровье населения, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в стране, Управление мусульман Узбекистана издало фетву Совета улемов по профилактике коронавирусной инфекции и заявление о проведении Рамадана. В них специально отмечено, что вместо пятничных намазов нужно проводить дома обеденные намазы, пять намазов, а также таравих-намазы проводить тоже дома", - говорится в заявлении духовного ведомства.

По данным муфтията, групповые молитвы в мечетях будут разрешены только после решения республиканской специальной комиссии о подготовке программы мер по предотвращению проникновения и распространения коронавируса. В Управлении мусульман также отметили, что если такое решение будет принято, официальные издания Управления мусульман Узбекистана отдельно объявят о начале коллективного богослужения.

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