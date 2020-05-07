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  7 мая 2020
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Пятеро мигрантов из Узбекистана полсуток насиловали соотечественницу в Петербурге
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Несколько молодых людей напали на уроженку Узбекистана, избили ее и изнасиловали. Полицейские задержали нескольких подозреваемых, остальных разыскивают. Возбуждены уголовные дела по двум статьям.

6 мая, в полицию Приморского района Петербурга обратилась 38-летняя уроженка Узбекистана. Она рассказала, что ее избили и изнасиловали малознакомые земляки, сообщают правоохранительные органы.

Сообщается, что преступников было минимум пятеро. Некоторые из них покалечили женщину, а двое к тому же изнасиловали.

Спустя несколько часов полицейские нашли и скрутили двоих безработных подозреваемых, ими оказались молодые люди 22 и 28 лет. Также разыскиваются еще трое с установленными именами.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 131 УК РФ (Изнасилование) и части 2 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

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