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  7 мая 2020
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На сколько оштрафуют за появление в транспорте без маски в Москве?
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

CentralAsia (CA) -  Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал какие штрафы предусмотрены за появление в столичных общественных местах и транспорте без масок, сообщает РИА Новости.

«В общественном транспорте штраф составит пять тысяч рублей, так как там плотность людей больше, а значит и больше риск распространения вируса. В общественных местах штраф будет составлять четыре тысячи рублей. Эти штрафы предусмотрены московским КОАПом», - сказал Данчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в городе введут масочный режим. Он пояснил, что решение связано со снятием ограничений на работу промышленных и строительных предприятий.

Также, по словам мэра, реальное число инфицированных коронавирусом в столице выше, чем выявлено. Настоящее количество заболевших может быть около 300 тысяч человек, уточнил Собянин.

По последним данным, всего в России выявили 177 160 зараженных коронавирусом. В Москве, по официальной информации, коронавирусом заболели 92 676 человек, выздоровели 9227, скончались 905 пациентов.

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