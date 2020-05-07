На сколько оштрафуют за появление в транспорте без маски в Москве?

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

CentralAsia (CA) - Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал какие штрафы предусмотрены за появление в столичных общественных местах и транспорте без масок, сообщает РИА Новости.



«В общественном транспорте штраф составит пять тысяч рублей, так как там плотность людей больше, а значит и больше риск распространения вируса. В общественных местах штраф будет составлять четыре тысячи рублей. Эти штрафы предусмотрены московским КОАПом», - сказал Данчиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в городе введут масочный режим. Он пояснил, что решение связано со снятием ограничений на работу промышленных и строительных предприятий.

Также, по словам мэра, реальное число инфицированных коронавирусом в столице выше, чем выявлено. Настоящее количество заболевших может быть около 300 тысяч человек, уточнил Собянин.

По последним данным, всего в России выявили 177 160 зараженных коронавирусом. В Москве, по официальной информации, коронавирусом заболели 92 676 человек, выздоровели 9227, скончались 905 пациентов.