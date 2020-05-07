К вечеру число случаев коронавируса в Казахстане достигло 4530

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:25 в Казахстане зарегистрирован 21 новый случай заражения, из них в городе Нур-Султан 12, Алматы - 5, Западно-Казахстанской области - 2, Туркестанской области - 2.
По данным оперштаба, в Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 4530.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1427;
- Нур-Султан – 865;
- Атырауская область – 240;
- Шымкент – 223;
- Кызылординская область – 223;
- Западно-Казахстанская область – 215;
- Алматинская область – 176;
- Карагандинская область – 175;
- Актюбинская область – 172;
- Жамбылская область – 169;
- Туркестанская область – 165;
- Павлодарская область – 152;
- Мангистауская область – 105;
- Акмолинская область – 101;
- Костанайская область – 59;
- Северо-Казахстанская область – 33;
- Восточно-Казахстанская область – 30.