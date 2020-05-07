К вечеру число случаев коронавируса в Казахстане достигло 4530

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:25 в Казахстане зарегистрирован 21 новый случай заражения, из них в городе Нур-Султан 12, Алматы - 5, Западно-Казахстанской области - 2, Туркестанской области - 2.

По данным оперштаба, в Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 4530.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1427;

- Нур-Султан – 865;

- Атырауская область – 240;

- Шымкент – 223;

- Кызылординская область – 223;

- Западно-Казахстанская область – 215;

- Алматинская область – 176;

- Карагандинская область – 175;

- Актюбинская область – 172;

- Жамбылская область – 169;

- Туркестанская область – 165;

- Павлодарская область – 152;

- Мангистауская область – 105;

- Акмолинская область – 101;

- Костанайская область – 59;

- Северо-Казахстанская область – 33;

- Восточно-Казахстанская область – 30.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения