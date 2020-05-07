Почему в Таджикистане до сих пор не введен всеобщий карантин из-за коронавируса?

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане официально случаи заражения коронавирусной инфекцией были подтверждены 30 апреля. Но вопреки ожиданиям таджикистанцев, карантин в стране до сих пор не объявлен, пишет радио Озоди.

Власти страны отправили школьников на каникулы до 16 августа, запретили проведение массовых и спортивных мероприятий, закрыли мечети и вещевые рынки.

По мнению некоторых экспертов, отсутствие культуры самоизоляции и неумение ограничивать социальные контакты с родственниками, друзьями и соседями увеличивает риск распространения вируса.

Пользователи социальных сетей, обеспокоенные нехваткой мест в больницах, количеством зараженных и умерших от COVID-19, все больше призывают к введению обязательных ограничительных мер, как это сделали в Узбекистане и Кыргызстане.

Как пишет Озоди, на фоне этих опасений несколько государственных чиновников страны были вынуждены заявить в отдельных беседах со СМИ, что карантин нанесет непоправимый ущерб экономике республики. Например, на прошлой неделе первый заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Ашурбой Солехзода сказал в интервью газете «Точикистон», что потребность страны в хлебобулочных изделиях в год составляет 1 млн 367,4 тыс тонн, из которых 44% производится внутри страны. «В этой ситуации объявление карантина – не в интересах экономики и народа Таджикистана», - сказал Солехзода.

«С экономической точки зрения ситуация сложнее. Трудовая миграция полностью остановилась. Таджикистан за почти 20 лет выстроил экономику трудовой миграции и потребления за счет денежных переводов мигрантов. В этом году будет сложно с этой моделью по простой причине - резкое снижение денежных переводов, и как следствие снижение потребления и снижение поступлений в бюджет, в том числе таможенных сборов», - сказал экономист Нур Сафаров.

По его мнению, введение полного карантина может потребовать мобилизации всех государственных ресурсов страны, включая милицию, спецслужбы и армию. «И, прежде всего, необходимы серьезные финансовые ресурсы, чтобы компенсировать гражданам вынужденный карантин. Таких ресурсов в стране нет», - говорит Сафаров.

И, наконец, продолжил экономист, в Таджикистане около 30% населения живут за чертой бедности, а это более 3 млн человек. «Сможет ли государство дать какие-то социальные и финансовые гарантии своему населению в случае введения карантина?», - задается вопросом он.

Поэтому, по его мнению, правительство выбрало более мягкий путь, но риски остаются.

По последним данным, в Таджикистане зарегистрировано 379 инфицированных COVID-19 и 8 летальных случаев.

Журналист Ҳуринисо Ализода, которая перенесла потерю двух близких людей от коронавируса, сказала, что нужно тщательно проанализировать, смогут ли власти обеспечить условия изоляции в случае объявления карантина. По крайней мере, считает она, необходимо ввести ограничительные меры, близкие к карантинным.

Таджикистан, наряду с Беларусью и Туркменистаном, подвергся критике за то, что не воспринял угрозу коронавируса всерьез.

Но проправительственные деятели приводят в пример некоторые развитые европейские страны, которые воздержались от введения жестких ограничительных мер в условиях пандемии. Швеция является одной из наиболее развитых стран с сильной системой социальной защиты. Число зараженных людей в этой стране составляет около 24 тысяч, а число летальных исходов от COVID-19 приближается к 3 тысячам. Швеция карантин не вводила, и все учреждения, включая школы, были открыты.

Вера Кулакова-Браннеруд, генеральный директор радио «Ватан», которая живет со своей семьей в Стокгольме, сказала, что власти заявили, что не будут нарушать права граждан, запирая их в своих домах, и к тому же карантин может обернуться экономическим коллапсом. «Шведская стратегия борьбы с коронавирусом состоит в том, чтобы позволить как можно большему количеству людей заразиться коронавирусом, при этом не слишком обременяя органы здравоохранения. «Чем раньше мы перенесем вирус и преодолеем кризис, тем легче будет в посткризисный период, так как будет приобретен коллективный иммунитет», - считают власти Швеции.

По словам Веры Кулаковой-Браннеруд, система здравоохранения в этой стране несет полную ответственность за оказание медицинских услуг, а лечение пациентов осуществляется за счет государства. «На сегодняшний день медицинский персонал требует лишь увеличения зарплаты из-за работы в условиях риска. Но пока требуемую надбавку им не предоставили», - говорит она.