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  7 мая 2020
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Мэр Москвы продлил карантинные ограничения до 31 мая

CentralAsia (CA) -  Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 31 мая, передает РИА Новости.

Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года. Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано, - сообщил он.

Собянин также уточнил, что спецпропуска для передвижения по Москве можно будет получить два раза в неделю, а в медучреждения и волонтерства — ежедневно.

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