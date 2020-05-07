Мэр Москвы продлил карантинные ограничения до 31 мая

CentralAsia (CA) - Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 31 мая, передает РИА Новости.

Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года. Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано, - сообщил он.



Собянин также уточнил, что спецпропуска для передвижения по Москве можно будет получить два раза в неделю, а в медучреждения и волонтерства — ежедневно.