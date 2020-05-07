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  7 мая 2020
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В Узбекистане выздоровели ещё 79 пациентов и количество вылеченных достигло 1656

CentralAsia (UZ) -  Сегодня по Узбекистану от коронавирусной инфекции были вылечены 79 пациентов, а по всей стране – 1656 человек. Об этом сообщил Минздрав республики.

6 мая в Каракалпакстан от коронавирусной инфекции выздоровели еще 14, а в клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте – 18, в общей сложности 32 пациента, их отправили на реабилитацию.

В Каракалпакстане полностью выздоровело 101, а в городе Ташкенте – 518 человек.

В настоящее время число случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане составляет 2269, и помимо тех, кто выздоровел и умер, в настоящее время проходит лечение 603 пациента.

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