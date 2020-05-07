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  8 мая 2020
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На ночь в Казахстане выявлены 48 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:50 в Казахстане зарегистрированы 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые случаи зафиксированы в городе Нур-Султан - 33, Туркестанской области - 3, Алматы - 2, Карагандинской области - 2, Западно-Казахстанской области - 2, Восточно-Казахстанской области - 2, Акмолинской области - 2, Северо-Казахстанской области - 1, городе Шымкент - 1.

Общее количество заражённых в стране достигло 4578.

Коронавирус в Казахстане
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