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  8 мая 2020
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Во Франции начнут ослаблять карантин

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Франции Эдуар Филипп 7 мая объявил об ослаблении карантинных мер, начиная со следующего понедельника,передает ВВС.

Ограничения будут ослабляться постепенно. В регионах, где остается риск второй вспышки - они в плане правительства обозначены как «красные зоны», - жесткие меры останутся в силе. Это в основном регионы северо-востока страны, где находятся крупные города, в том числе Париж (Иль-де-Франс), Лилль (О-де-Франс), Страсбург (Гранд-Эст). В числе «красных» регионов - также Бургундия-Франш-Конте, и заморская территория Майотта, неподалеку от Мадагаскара.

В «красных зонах» еще долго не откроются школы и останутся закрытыми парки. В «зеленых зонах» школе, кафе и рестораны могут заработать уже с июня. Однако даже после снятия ограничений жители Франции, желающие отъехать больше чем на сто километров от своих домов, должны будут предоставить особый документ, говорится в сообщении.

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