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  8 мая 2020
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Миллиардер Алишер Усманов выделил $15 млн пострадавшим от наводнения жителям Узбекистана и Казахстана

CentralAsia (UZ) -  Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов передал Узбекистану $10 млн для помощи пострадавшим и ликвидации последствий затопления в Сырдарьинской области. Помимо этого Усманов выделил $5 млн для помощи населению соседнего Казахстана, пострадавшему от прорыва дамбы в Узбекистане.

О том, что Алишер Усманов передал $10 млн для помощи пострадавшим и ликвидации последствий наводнения в Сырдарьинской области говорится в его письме президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

«Разделяя нынешние эпидемиологические трудности со своими братьями и сестрами на родной земле, где я провел свое детство и юность, я с особой болью узнал о трагедии, случившейся на Сардобинском водохранилище, и о тех испытаниях, которые наши люди встретили столь достойно и мужественно», — отмечает Усманов.

«Сам Всевышний привел меня на Родину в священный месяц Рамадан, когда мы должны проявлять особое милосердие и сострадание к тем, кто нуждается в помощи. Мы всегда стоим плечом к плечу и поддерживаем друг друга как в моменты радости, так и в периоды невзгод и трудностей. Я не могу оставаться равнодушным и безучастным к судьбе моего народа и передаю 10 миллионов долларов для помощи пострадавшим, восстановления и улучшения их жизни, скорейшей ликвидации последствий затопления», — пишет меценат.

По данным пресс-службы акимата Туркестанской области Казахстана Алишер Усманов также перечислил $5,202 млн для помощи 30,42 тысячи эвакуированным гражданам в результате наводнения в Мактааральском районе Туркестанской области Казахстана.

Как сообщила пресс-служба акима области, эти средства будут перечислены на 5202 счета семей пострадавших.

В апреле текущего года Алишер Усманов внес $20 млн в Общественный фонд «Узбекистон Меҳр-шафкат ва саломатлик» («Милосердие и здоровье Узбекистана») для содействия стране в борьбе с коронавирусом.

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