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  8 мая 2020
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У побережья Флориды жители заметили самую большую в мире акулу. Видео

CentralAsia (CA) -  В Мексиканском заливе у побережья Флориды, США была замечена огромная китовая акула, передает РИА Новости.

Семья Алексы Гроат арендовала рыбацкую яхту для празднования дня рождения. Отдыхающие вывели судно в Мексиканский залив, где увидели акулу, плавающую у поверхности воды.

«Это был момент осознания, что мы такие маленькие по сравнению с остальным миром. Мне невероятно повезло наблюдать эту естественную красоту», - рассказала Алекса.

Китовая акула — не только самая большая из всех видов этих морских хищников (примерно в три раза длиннее белой), но и самая крупная в мире рыба.

Гроат отметила, что акула не испугалась, когда яхта подошла к ней близко, а продолжила плыть вдоль борта. Они даже могли прикоснуться к ней, но никто не решился сделать это.

Алекса, которая прожила во Флориде многие годы, признается, что никогда раньше таких огромных акул не видела.

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