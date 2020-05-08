У побережья Флориды жители заметили самую большую в мире акулу. Видео

- Азия и мир, происшествия
- 9:28, 08 мая 2020
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CentralAsia (CA) - В Мексиканском заливе у побережья Флориды, США была замечена огромная китовая акула, передает РИА Новости.
Семья Алексы Гроат арендовала рыбацкую яхту для празднования дня рождения. Отдыхающие вывели судно в Мексиканский залив, где увидели акулу, плавающую у поверхности воды.
«Это был момент осознания, что мы такие маленькие по сравнению с остальным миром. Мне невероятно повезло наблюдать эту естественную красоту», - рассказала Алекса.
Китовая акула — не только самая большая из всех видов этих морских хищников (примерно в три раза длиннее белой), но и самая крупная в мире рыба.
Гроат отметила, что акула не испугалась, когда яхта подошла к ней близко, а продолжила плыть вдоль борта. Они даже могли прикоснуться к ней, но никто не решился сделать это.
Алекса, которая прожила во Флориде многие годы, признается, что никогда раньше таких огромных акул не видела.
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In a world so big, we are so small ? To see a whale shark in the middle of gulf, I am still in awe... The most incredible day of my life happened today and I’m not sure I have the words to describe it! These shots don’t do it justice but ooooh do I look forward to a life full of these days ?