Китай усилит совместную профилактику эпидемий, контроль с Монголией - глава МИД КНР

CentralAsia (MNG) - Китай и Монголия должны усилить совместное предотвращение и контроль пандемии COVID-19, заявил в среду в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Монголии Дамдином Цогтбаатаром государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И.

Отмечая, что Китай и Монголия являются хорошими соседями и хорошими друзьями, Ван И сказал, что в борьбе с эпидемией обе стороны написали еще одну главу о сотрудничестве между соседними странами, которые помогают друг другу и разделяют общие радость и горе.

Президент Монголии Халтмаа Баттулга, как первый глава иностранного государства, посетившего Китай после вспышки эпидемии, продемонстрировал свою поддержку Китая практическими действиями, сказал Ван И, добавив, что Баттулга предложил 30 000 овец от имени монгольского народа и вызвал теплый отклик среди китайцев и укрепил традиционную дружбу между двумя сторонами.

Ван И сказал, что прилагая огромные усилия, Китай успешно взял под контроль эпидемию и неуклонно восстанавливает экономический и социальный порядок, проводя регулярные профилактические и контрольные меры.Китайская сторона рада, что Монголия приняла эффективные меры по профилактике и контролю на ранней стадии и остановила распространение этой болезни в Монголии, сказал министр иностранных дел Китая.

Ван И настоятельно призвал обе страны продолжать укреплять совместные меры по предотвращению и контролю, упорядоченно и научным образом возобновить двустороннее торгово-экономическое сотрудничество и добиваться возобновления работы и разработки ключевых проектов.

Ван И подчеркнул, что эпидемия является общей проблемой, стоящей перед человечеством, и что международное сообщество должно объединить усилия для преодоления кризиса.

Отмечая, что в настоящее время необходимы солидарность, сотрудничество и решительность, Ван И сказал, что любые слова и поступки, которые противоречат им, неуместны, а попытки политизировать эпидемию и маркировать вирус неприемлемы.

Китай готов сотрудничать с Монголией, чтобы активно развивать международное противоэпидемическое сотрудничество и стремиться к скорейшей и полной победе над вирусом.

Со своей стороны, Цогтбаатар заявил, что после вспышки COVID-19 Китай предпринял своевременные и эффективные меры по профилактике и контролю для сдерживания эпидемии в короткие сроки, что демонстрирует ее сильные мобилизационные возможности, а также медицинскую науку и технику. Успех Китая вдохновит другие страны на борьбу с вирусом, в то время как опыт Китая также имеет большое значение для остального мира, добавил он.

Напоминая о визите президента Монголии в Китай в феврале и о важном консенсусе, достигнутом с президентом Си Цзиньпином в отношении противоэпидемического сотрудничества, Цогтбаатар заявил, что совместными усилиями в Монголии и Китае не зарегистрировано никаких инфекций с другой стороны.

Монголия готова усилить координацию с Китаем и реализовать свое обещание отправить 30000 овец китайскому народу, сказал монгольский министр.

Исходя из соображений охраны здоровья и безопасности двух народов, Монголия готова воспользоваться преимуществами совместного механизма предотвращения и контроля двух стран и других платформ, изучить с Китаем создание зеленого канала и экспресс-линии, улучшить логистику эффективность в пограничных портах, и постепенно возобновить двусторонние экономические и торговые обмены, сказал он.

По его словам, Монголия готова углублять координацию и сотрудничество с Китаем, с тем чтобы преодолеть последствия и проблемы, вызванные эпидемией, в ближайшее время.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения