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  8 мая 2020
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США выделили средства на строительство детсада в гобийском аймаке Монголии

CentralAsia (MNG) -  Компания Mongolian Properties LLC приступила к строительству детского сада на 50 детей во 2-м баге (баг — наименьшая административно-территориальная единица в Монголии) сомона Сайншанд аймака Дорноговь в Монголии с помощью гранта США.

Делегация во главе с атташе по обороне посольства США в Улан-Баторе Филиппом Луу 5 мая ознакомилась с ходом строительных работ.

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В 2017 году, современный экологически чистый детский сад на 50 детей был построен при помощи другоно гранта США в сомоне Замын-Ууде.

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