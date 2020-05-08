В Узбекистане запретили массовые мероприятия к 9 мая и посещение ветеранов войны

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане запретили проведение массовых мероприятий, посвященных 9 мая, Дню памяти и почестей, а также посещение ветеранов Второй мировой войны. Об этом говорится в решении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом касательно проведения массовых мероприятий на 9 мая.

«Независимо от карантинных ограничений, классифицированных в регионах путем разделения их на «зеленую», «желтую» и «красную» зоны, запрещается проведение публичных мероприятий во всех регионах в честь 9 мая, Дня памяти и почестей. Кроме того, запрещается посещение ветеранов ВОВ. Праздник рекомендуется отмечать в кругу семьи», – отмечается в документе.

Сообщается, что мероприятия, связанные с поздравлением ветеранов, будут проведены государственными органами с соблюдением санитарно-гигиенических правил.

Ранее Спецкомиссия приняла решение ограничить массовые церемонии посещения и возложения цветов на мемориалах и кладбищах в День памяти и почестей.

В Узбекистане 9 мая отмечается День памяти и почестей. Во Второй мировой войне погибли около 420 тысяч узбекистанцев, на фронт ушло почти полтора миллиона граждан республики.