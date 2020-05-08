В Казахстане растет число зараженных коронавирусом, на утро 8 мая — 112

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9:40 в Казахстане зарегистрировано 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

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Из 112 новых случаев в городе Алматы обнаружено 72, Атырауской области - 16, городе Нур-Султан - 7, Мангистауской области - 4, Карагандинской области- 3, Акмолинской области - 3, Жамбылской области- 2, Костанайской области- 2,

Кызылординской области- 2, Туркестанской области - 1.

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На утро 8 мая число зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане достигло 4690.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1501;

- Нур-Султан – 905;

- Атырауская область – 256;

- Кызылординская область – 225;

- Шымкент – 224;

- Западно-Казахстанская область – 217;

- Карагандинская область – 180;

- Актюбинская область – 172;

- Алматинская область – 176;

- Жамбылская область – 171;

- Туркестанская область – 169;

- Павлодарская область – 152;

- Мангистауская область – 109;

- Акмолинская область – 106;

- Костанайская область – 61;

- Северо-Казахстанская область – 34;

- Восточно-Казахстанская область – 32.

Коронавирус в Казахстане

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