В Казахстане растет число зараженных коронавирусом, на утро 8 мая — 112

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 9:40 в Казахстане зарегистрировано 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
⠀
Из 112 новых случаев в городе Алматы обнаружено 72, Атырауской области - 16, городе Нур-Султан - 7, Мангистауской области - 4, Карагандинской области- 3, Акмолинской области - 3, Жамбылской области- 2, Костанайской области- 2,
Кызылординской области- 2, Туркестанской области - 1.
⠀
На утро 8 мая число зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане достигло 4690.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1501;
- Нур-Султан – 905;
- Атырауская область – 256;
- Кызылординская область – 225;
- Шымкент – 224;
- Западно-Казахстанская область – 217;
- Карагандинская область – 180;
- Актюбинская область – 172;
- Алматинская область – 176;
- Жамбылская область – 171;
- Туркестанская область – 169;
- Павлодарская область – 152;
- Мангистауская область – 109;
- Акмолинская область – 106;
- Костанайская область – 61;
- Северо-Казахстанская область – 34;
- Восточно-Казахстанская область – 32.