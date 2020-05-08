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  8 мая 2020
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США предоставляют критически важную финансовую помощь Монголии в ответ на глобальную пандемию

CentralAsia (MNG) -  Соединенные Штаты предоставляют более 30 миллионов долларов США финансовой помощи Монголии, Афганистану и Колумбии и в ответ на пандемию COVID-19 через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственнего департамента США.

Эта сумма включает в себя $1,2 млн для оказания помощи Монголии в подготовке лабораторных систем, активизации выявления случаев и эпиднадзора на основе событий и поддержки технических экспертов для реагирования и обеспечения готовности, а также $15,6 млн в Афганистан для поддержки эпиднадзора, улучшения лабораторий, ведения случаев, профилактика инфекций и борьба с ними, вовлечение сообщества и техническая помощь, а также 5 миллионов долларов США помощи сообществам, перемещенным в результате вспышки коронавируса.

Он также включает $12,6 млн для оказания помощи колумбийским властям, включая наблюдение, обеспечение водой и санитарией, ведение дел и поддержку местных властей и местных общин.

Все три страны обратились за помощью через Координационный центр НАТО по реагированию на стихийные бедствия (EADRCC). EADRCC является основным механизмом реагирования НАТО на бедствия. Центр работает круглосуточно, координируя запросы союзников и партнеров по НАТО, а также предложения помощи для преодоления последствий крупных кризисов, таких как пандемия COVID-19, - передает nato.int.

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