В Узбекистане поздравили ветерана войны, освобождавшую Китай в 1945 году

CentralAsia (UZ) - В преддверии 9 мая - Дня памяти и почестей, сотрудники Министерства инновационного развития Узбекистана навестили ветерана Второй мировой войны, участвовавшую в боях за осовбождение Китая в 1945 году.

Как сообщили в министерстве, Зайцева Мария Ивановна, 1923 года рождения является участником Второй Мировой Войны, служила на Дальнем Востоке в рядах Красной Армии в качестве военной связистки.

В период Советско-японской войны с августа по сентябрь 1945 года участвовала в освобождении Северо-востока Китая от Квантунской армии - самой многочисленной и мощной группировки Императорской армии Японии в годы Второй Мировой Войны.

Мария Ивановна награждена Орденом Отечественной Войны, нагрудным значком «Ветеран Войны» 1-й степени и другими наградами, а также Дипломом за освобождение Северо-востока Китая посольством Китая в Узбекистане.