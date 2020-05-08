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  8 мая 2020
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В мире число зараженных коронавирусом приблизилось к 4 млн

CentralAsia (CA) -  На 8 мая в мире зарегистрировано 3,8 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Жертвами коронавируса стали около 270 тысяч человек во всем мире.

По количеству инфицированных и смертей лидируют США (более 1,2 млн зараженных, 75 тысяч умерших), на втором месте Испания (221 тыс. случаев, 26 тыс. смертей), Италия (215 тыс. зараженных, 29 тыс. умерших) Великобритания (207 тыс. зараженных, 30 тыс. смертей), Россия (177 тыс. случаев коронавируса, 1,6 тыс. умерших).

На Центральной Азии по количеству случаев коронавируса на первом месте находится Казахстан — 4690, затем Узбекистан — 2298, Кыргызстан — 906, Таджикистан — 461.

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