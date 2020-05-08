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  8 мая 2020
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Таджикский бизнесмен предложил свою гостиницу для размещения пациентов во время пандемии. Фото
Фото: Мабатшо Бахтибеков
Фото: Мабатшо Бахтибеков

CentralAsia (TJ) -  Предприниматель из ГБАО Мабатшо Бахтибеков предложил свою гостиницу Хорогской областной больнице для размещения пациентов. Об этом сообщает Asia-Plus.

«Хорогские медики, как и их коллеги по всему миру, сегодня борются с заболеванием. Гостиница расположена рядом с больницей, и я подумал, что нашим медикам будет удобно разместить здесь больных, если, не дай Бог, в самой больнице будет не хватать мест», - сказал предприниматель.

Гостиница была построена пару лет назад, номера отеля рассчитаны на 32 человека.
В отеле имеется также ресторан, где можно было бы приготовить больным еду, есть также общий лаундж и терраса, которые медики также могут использовать по своему усмотрению, говорится в сообщении.

В Душанбе практически все отели закрылись из-за отсутствия туристов, и несмотря на нехватку мест в больницах, пока информации о том, что они предлагают свои помещения для размещения больных не поступало.




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