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  8 мая 2020
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Парадокс после чёрного списка: Празднование Дня Европы 2020 в Монголии.

CentralAsia (MNG) -  Каждый год 9 мая мы празднуем мир, солидарность и единство с Днем Европы. В этом году исполняется 70 лет исторической «декларации Шумана». В своей речи в Париже в 1950 году Роберт Шуман, тогдашний министр иностранных дел Франции, изложил свою идею новой формы политического сотрудничества в Европе, которая сделала бы войну между европейскими народами немыслимой. В этом году, на фоне глобального кризиса в области здравоохранения, международное партнерство и глобальная солидарность имеют смысл как никогда, -сообщает Представительство ЕС в Монголии.

Делегация ЕС в Монголии отмечает 70-летие Шуманской декларации различными мероприятиями:

-Виртуальный концерт классической музыки начнется 16 мая с видеообращением посла ЕС и министра иностранных дел Монголии. Концерт исполнит 9 пьес из 9 стран-членов ЕС, а также гимны Европы и Монголии. Концерт будет показан на монгольском телеканале 16 мая в 18:00.

-Онлайн-фестиваль европейского кино будет запущен в последнюю неделю мая через Festival Scope. Монгольская аудитория будет иметь свободный доступ к европейским фильмам как на английском, так и на монгольском дубляже и субтитрах, -заявила европейская организация в Монголии.

А на днях была сообщена, что Монголия будет добавлена в черный список ЕС по отмыванию денег.

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