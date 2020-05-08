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  8 мая 2020
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В Монголии выявлен 42-й завозный случай коронавируса

CentralAsia (MNG) -  42-й случай коронавируса выявлен в Монголии у гражданина, прибывшего рейсом из Франкфурта 3 мая. Об этом сообщили в оперштабе Министерства здравоохранения страны.

На 8 мая число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 42. В настоящее время 29 пациентов с Covid-19 находятся на лечении в НИЦИЗ.

На сегодняшний день 13 человек полностью выздоровели от коронавируса; четверо из них были иностранцами.

Коронавирус в Монголии
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