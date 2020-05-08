Михаил Саакашвили возглавил Исполнительный комитет реформ Украины

CentralAsia (CA) - Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили назначен председателем Исполнительного комитета реформ (ИКР) - вспомогательного органа при украинском лидере, сообщает Deutsche Welle.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ - головной структуре, включающей ИКР, и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», - отметил Зеленский.

Заместителем Саакашвили стал президент холдинга Internet Invest Group, Александр Ольшанский. ИКР занимается подготовкой предложений по стратегическому планированию преобразований в Украине и следит за их реализацией.

Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу занимавшего на тот момент пост президента страны Петра Порошенко. Это специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Персональный состав совета утверждает президент Украины.

Ранее Михаил Саакашвили говорил, что Зеленский предложил ему занять пост вице-премьера по реформам.

Один из лидеров грузинской «революции роз» Михаил Саакашвили дважды занимал пост президента Грузии - с 2004 по 2007 и с 2008 по 2013 годы. В этой стране его обвиняют в превышении полномочий и растрате бюджетных средств. Саакашвили все обвинения в свой адрес отвергает.

После прихода Петра Порошенко к власти Саакашвили был в 2015-2016 годах председателем Одесской ОГА. Впоследствии Порошенко лишил его ранее предоставленного украинского гражданства, а в 2018 году Саакашвили выдворили из Украины. До 2021 года ему был запрещен въезд на территорию страны.

Владимир Зеленский после вступления в должность президента Украины вернул Саакашвили украинское гражданство.