Надгробную плиту утрамбовали в автомобильную дорогу в Фергане (фото)

CentralAsia (UZ) - На середине автомобильной дороги в городе Фергане обнаружили могильную плиту, утрамбованную в асфальт. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, прикрепив фото с места находки.



На опубликованных фото видна надгробная плита с именем, датой рождения и смерти усопшего .

Как сообщают пользователи, на месте автодороги, рядом с бывшим зданием ДОСААФ (ныне автошкола) вблизи нет кладбища, что исключает версию того, что плита могла быть утрамбована в дорогу случайно в ходе строительных работ.

Напомним, что в соседнем Казахстане в прошлом году на мраморном полу торгового центра в Усть-Каменогорске обнаружили фрагменты могильных плит с портретами усопших. Тогда администрация ТЦ сообщила, что в здании шел ремонт и на пыльном полу фрагментов портретов было незаметно. Обнаружить их удалось только к концу ремонта.