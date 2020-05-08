США решили получить вторую смену монгольских рабочих

CentralAsia (MNG) - Соединенные Штаты отменили карантин и начали набирать монгольских рабочих второй смены.

Монгольские СМИ сообщают, что отмена некоторых карантинных режимов в Соединенных Штатах восстановила доступ к визам H2B для монгольских граждан.

Впервые 18 января 2018 года Министерство внутренней безопасности США опубликовало список стран, имеющих право участвовать в программах получения иностранными гражданами неиммиграционных виз Н2А и Н2В в 2018 году. В 2017 году Министерство иностранных дел Монголии официально направило США просьбу о привлечении страны к программе по предоставлению визы класса Н2. По данным посольства, такую визу получили примерно 300 монгольских граждан.

Среди стран, которые направляют рабочую силу в страну, Монголия является наименее рискованной, и рабочие, которые уехали в первую смену в январе 2020 года, они получили высокие оценки от своих работодателей. Поэтому Аляска решила пригласить вторую смену монгольских рабочих на рыбный завод.

Преимущество Аляски заключается в малонаселенности и отсутствии COVID-19 в городе, где живут монгольские рабочие. На этот раз только около 120 молодых монголов будут заняты в сельском хозяйстве и рыбной промышленности. Молодые монголы, которые уехали ранее в этом году, получали в среднем по 3500–5500 долларов в месяц или 9–14 млн тугриков и открыли возможность приглашения следующих, благодаря своим хорошим рабочим навыкам и производительности.

Виза Н2В предназначена для иностранцев, выполняющих временные услуги и работы в США.

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