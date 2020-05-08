В Иране произошло землетрясение силой 5,1 балла, есть погибшие
- Азия и мир, происшествия
- 12:32, 08 мая 2020
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CentralAsia (CA) - На границе провинций Тегеран и Мазендеран в Иране в ночь на пятницу произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным иранских сейсмологов, очаг подземных толчков магнитудой 5,1 залегал на глубине семь километров.
В результате происшествия, погибли два человека, пострадали 23. Скончавшиеся – мужчина, получивший во время бегства травму головы, и, у которой остановилось сердце. Двадцать три человека пострадали - в основном, во время спасения бегством, травмы несерьёзные, пишет агентство.