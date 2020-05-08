[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Иране произошло землетрясение силой 5,1 балла, есть погибшие
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  На границе провинций Тегеран и Мазендеран в Иране в ночь на пятницу произошло землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным иранских сейсмологов, очаг подземных толчков магнитудой 5,1 залегал на глубине семь километров.

В результате происшествия, погибли два человека, пострадали 23. Скончавшиеся – мужчина, получивший во время бегства травму головы, и, у которой остановилось сердце. Двадцать три человека пострадали - в основном, во время спасения бегством, травмы несерьёзные, пишет агентство.

print
  • Что может и что не может нам рассказать исследование на антитела к коронавирусу?
  • В Ташкенте задержали мужчину, который перевязал женщину скотчем и избивал ее
  • The Guardian: При Путине, Трампе и Джонсе мир демонстрирует поразительные сходства с 1945 годом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com