Число зараженных коронавирусом в Казахстане перевалило за 4,7 тысяч

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:25 в Казахстане зарегистрировано 63 новых случая коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 45, Атырауской области - 7, Карагандинской области - 6, городе Шымкент - 2, городе Алматы - 1, Алматинской области - 1, Жамбылской области - 1.
Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, всего в стране коронавирусом заразились 4753 человека.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1502;
- Нур-Султан – 950;
- Атырауская область – 263;
- Шымкент – 226;
- Кызылординская область – 225;
- Западно-Казахстанская область – 217;
- Карагандинская область – 186;
- Алматинская область – 177;
- Жамбылская область – 172;
- Актюбинская область – 172;
- Туркестанская область – 169;
- Павлодарская область – 152;
- Мангистауская область – 109;
- Акмолинская область – 106;
- Костанайская область – 61;
- Северо-Казахстанская область – 34;
- Восточно-Казахстанская область – 32.