Число зараженных коронавирусом в Казахстане перевалило за 4,7 тысяч

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CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:25 в Казахстане зарегистрировано 63 новых случая коронавируса, из них в городе Нур-Султан - 45, Атырауской области - 7, Карагандинской области - 6, городе Шымкент - 2, городе Алматы - 1, Алматинской области - 1, Жамбылской области - 1.



Как сообщает Министерство здравоохранения Казахстана, всего в стране коронавирусом заразились 4753 человека.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1502;

- Нур-Султан – 950;

- Атырауская область – 263;

- Шымкент – 226;

- Кызылординская область – 225;

- Западно-Казахстанская область – 217;

- Карагандинская область – 186;

- Алматинская область – 177;

- Жамбылская область – 172;

- Актюбинская область – 172;

- Туркестанская область – 169;

- Павлодарская область – 152;

- Мангистауская область – 109;

- Акмолинская область – 106;

- Костанайская область – 61;

- Северо-Казахстанская область – 34;

- Восточно-Казахстанская область – 32.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения