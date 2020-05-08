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  8 мая 2020
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Илон Маск впервые произнес вслух необычное имя сына. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в эфире шоу комика Джо Рогана на YouTube объяснил, как произносить имя его сына, которого он и супруга певица Граймс назвали X Æ A-12. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что A-12 — это его посвящение предшественнику лучшего во все времена воздушного судна SR-71. Ранее Граймс расшифровала имя сына: X — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь и/или искусственный интеллект), A — ее любимая песня «Архангел».

Сын Маска родился 4 мая. Это первый ребенок у певицы, у Маска уже есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон.

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