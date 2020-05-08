В Ташкенте девушек, станцевавших во время карантина у памятника «Скорбящей матери», посадили на 15 суток

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте арестованы девушки, которые станцевали у памятника «Скорбящей матери».

Ранее, 5 мая, в сети распространилось видео, на котором было видно, как четыре девушки танцуют у памятника «Скорбящей матери» в Ташкенте.

Как сообщили местные СМИ, правоохранительные органы задержали нарушительниц карантина. Как признались задержанные девушки, видео было сделано в апреле текущего года, в период карантинного режима, около 23:30 ночи.

Кроме того, девушки используют на видео нецензурные слова и нарушают общественный порядок.

Решением суда все четверо задержанных признаны виновными в нарушении карантина и в мелком хулиганстве. Одна из девушек получила наказание в виде штрафа, принимая во внимание её беременность. Остальные участницы приговорены к аресту на 15 суток с наложением штрафа.