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  8 мая 2020
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В Ташкенте девушек, станцевавших во время карантина у памятника «Скорбящей матери», посадили на 15 суток

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте арестованы девушки, которые станцевали у памятника «Скорбящей матери».

Ранее, 5 мая, в сети распространилось видео, на котором было видно, как четыре девушки танцуют у памятника «Скорбящей матери» в Ташкенте.

Как сообщили местные СМИ, правоохранительные органы задержали нарушительниц карантина. Как признались задержанные девушки, видео было сделано в апреле текущего года, в период карантинного режима, около 23:30 ночи.

Кроме того, девушки используют на видео нецензурные слова и нарушают общественный порядок.

Решением суда все четверо задержанных признаны виновными в нарушении карантина и в мелком хулиганстве. Одна из девушек получила наказание в виде штрафа, принимая во внимание её беременность. Остальные участницы приговорены к аресту на 15 суток с наложением штрафа.

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