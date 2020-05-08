В Ташкенте девушек, станцевавших во время карантина у памятника «Скорбящей матери», посадили на 15 суток

- Узбекистан, общество
- 12:52, 08 мая 2020
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте арестованы девушки, которые станцевали у памятника «Скорбящей матери».
Ранее, 5 мая, в сети распространилось видео, на котором было видно, как четыре девушки танцуют у памятника «Скорбящей матери» в Ташкенте.
Как сообщили местные СМИ, правоохранительные органы задержали нарушительниц карантина. Как признались задержанные девушки, видео было сделано в апреле текущего года, в период карантинного режима, около 23:30 ночи.
Кроме того, девушки используют на видео нецензурные слова и нарушают общественный порядок.
Решением суда все четверо задержанных признаны виновными в нарушении карантина и в мелком хулиганстве. Одна из девушек получила наказание в виде штрафа, принимая во внимание её беременность. Остальные участницы приговорены к аресту на 15 суток с наложением штрафа.